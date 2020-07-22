لودريان يزور بيروت وسط تقارير عن خطة فرنسية لدعم لبنان

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذه الليلة إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة، يلتقي خلالها الرئيس اللبناني وعددا من المسؤولين.

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ومن المقرر أن يلتقي لو دريان غدا رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، كما سيلتقي نظيره اللبناني ناصيف حتي.

ووفق بيان للسفارة الفرنسية في لبنان، فإن لو دريان سيزور المركز الاجتماعي لمنظمة عامل غير الحكومية في حارة حريك، الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، كما سيلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وتحدثت وسائل إعلام في وقت سابق، عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون​ سيعلن عن خطة شاملة لمساعدة لبنان، ونقلت التقارير الإعلامية عن مصدر فرنسي قوله إن "خطة ماكرون قد تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية"، مشيرا إلى أن "لبنان ليس قضية خاسرة وتركه يعني فتح ساحته لآخرين".

المصدر: الوطنية للإعلام+ المركزية