وزير الخارجية الإيطالي السابق: بيع الأسلحة لمصر ليس عنصرا حاسما في التوصل إلى حل لقضية مقتل ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي لسابق إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الأربعاء، إن بيع الأسلحة لمصر لا يبدو أنه العنصر الحاسم لتسهيل التوصل إلى حل في قضية جوليو ريجيني.

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وفي جلسة استماع لوزير الخارجية السابق إينزو موافيرو ميلانيزي أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وفاة ريجيني، الأربعاء، أضاف: "عندما سمعت أن السلطات المصرية تشير إلى الحاجة، من جانبنا برأيها، إلى تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما هي الحال بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كان هناك حديث عن البنية التحتية في الموانئ والطاقة، لذلك فقد برز هذا الجزء التجاري الواضح للغاية، لكنه أقل أهمية من الجوانب الأخرى كما قيل لي".

وذكر موافيرو أن القرارات بشأن هذا الملف يجب أن تتخذ في إطار أوسع ومنسق يتجاوز وزيري الدفاع والخارجية.

واختتم موضحا أن المسألة مع مصر يمكن رؤيتها بشكل أكبر في سياق التوازن العام للاستراتيجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وليبيا.

وكان الباحث الإيطالي الشاب ريجيني قد تعرض للاختطاف ومن ثم القتل في مصر، حيث تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر فبراير من عام 2016.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية