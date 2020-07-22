مصر تعلن عن تحديات غير مسبوقة في تاريخها خارج الحدود وداخلها

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تقدم كافة صور الدعم والمساندة للقوات المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين.

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وأشاد خلال اجتماع الحكومة المصرية، بنجاح القوات في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء أمس الثلاثاء، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا.

وقال مدبولي: "مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على المستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل".

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المصرية، قد أعلن مساء يوم الثلاثاء، أن الجيش أحبط هجوما إرهابيا على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري أن القوات المصرية تمكنت من تصفية 18 مسلحا.

وصرح بأن عسكريين اثنين توفيا، إضافة إلى إصابة 4 آخرين خلال صد الهجوم المسلح في شمال سيناء.

المصدر: RT