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وزير الخارجية الصومالي ينفي إرسال قوات إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الصومالي ينفي إرسال قوات إلى ليبيا
Reuters
وزير الخارجية الصومالي ينفي إرسال قوات إلى ليبيا
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نفى وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، اليوم الأربعاء، إرسال بلاده قوات إلى ليبيا.

وقال أحمد عيسى عوض إن "حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا"، مضيفا أن القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة.

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وأكد أن ما تتناوله بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

ونفى الوزير الصومالي، أيضا، صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين بلاده وتركيا لإرسال قوات مشتركة إلى ليبيا.

وكان موقع "ليبيا ريفيو" قد أفاد بأن زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى قطر في نهاية الأسبوع الماضي، تشير إلى أن أنقرة تسعى إلى تعزيز جيش من المسلحين والمرتزقة في ليبيا بالمقاتلين الصوماليين.

وأضاف أن تركيا ربما تغير وجهة نظرها حول إرسال السوريين إلى ليبيا، بسبب الانتقادات الدولية فلجأت بدلا من ذلك إلى توظيف المزيد من المقاتلين الصوماليين الذين تم تدريبهم في قطر.

المصدر: وكالات + "ليبيا ريفيو"

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