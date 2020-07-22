الديوان الأميري: أمير الكويت يغادر للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية ناجحة

أعلن الديوان الأميري الكويتي أن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر فجر يوم غد الخميس إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة مؤخرا.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" اليوم الأربعاء عن وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح صباح، تصريحه بأن هذا الإجراء يأتي بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج للأمير البالغ من العمر 91 عاما.

وأعلن الديوان الأميري الأحد الماضي عن خضوع الأمير لعملية جراحية ناجحة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها.

وقبل يوم من ذلك، أصدر الديوان الأميري أمرا بالاستعانة بولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، بعد دخول الأخير المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الأمير الذي يقود بلاده منذ عام 2006 سبق أن خضع لعلاج في مستشفى بالولايات المتحدة، خلال زيارة رسمية، بعد أن تعرض لمشاكل صحية في أغسطس وعاد إلى بلاده في أكتوبر.

المصدر: كونا + رويترز