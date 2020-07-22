شرطة مطار بيروت توقف عراقيين حاولا تهريب عملة مزيفة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، الأربعاء، عن اعتقال شخصين من الجنسية العراقية حاولا تهريب أموال مزورة إلى العراق.

إقرأ المزيد

وقالت في بيان، انه "بتاريخ 21-7-2020، أوقفت فصيلة التفتيشات التابعة لسرية درك مطار بيروت الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، شخصين عراقيين حاولا على متن شركة الخطوط الجويّة العراقية تهريب كمية من العملة المزيفة إلى العراق".

وأضافت، أن "الشخصين المنحدرين من التابعية العراقية حاولا تهريب 60.500 دولار أمريكي و31.500.000 دينار عراقي، وهما: ي. س. (مواليد عام 1988)، خ. ع. (مواليد عام 1985)".

وأوضحت أنه تم التحقيق معهما من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.





المصدر: الوكالة الوطنية