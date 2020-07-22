الملكة رانيا تزور غابات عجلون وتروج للسياحة البيئية في الأردن

أمضت الملكة الأردنية رانيا يوم الثلاثاء في جولة بمحمية غابات عجلون شمالي العاصمة عمان في مسعى لتشجيع السياحة الداخلية المستدامة.

وأظهرت لقطات مصورة وزعها البلاط الملكي الأردني الملكة خلال زيارتها لبيت ريف الينابيع ولبيت أسرة يستخدم كمطعم حيث شوهدت تُحّضر نوعا محليا من التوابل يسمى السماق.

أردن الريادة والعطاء جلالة الملكة رانيا العبد الله تزور محمية غابات عجلون وتلتقي القائمين على منصة " سواح " للسياحة pic.twitter.com/kQEkgQWszT — alshareef zeid Al-aisam (@al_aisam) July 22, 2020

الملكة رانيا العبدالله تزور محمية عجلون وتلتقي القائمين على منصة سواح للسياحة المستدامة

" إياس الإخباري " 21/7/2020 - عمان



- اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الثلاثاء على الانشطة السياحية التي تقدمها محمية غابات عجلون من خلال منصة ...

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وأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة محمية غابات عجلون عام 1987. وتعمل الجمعية على حماية المنطقة من مخاطر التصحر وقطع الأشجار والصيد.

وتأمل العائلة المالكة في الأردن في تشجع السياحة المستدامة والمحلية، وهو قطاع تضرر بشدة في الآونة الأخيرة بسبب القيود المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا.

وتمثل السياحة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بالأردن. وقال مجلس السياحة الأردني إنها أدخلت للبلاد 5.3 مليار دولار عام 2019. لكن هذا العام تكبد القطاع خسائر فادحة لم يتم تحديد حجمها بالكامل حتى الآن.

وللتخفيف من حجم تضرر القطاع أطلقت وزارة السياحة برنامجا بعنوان "أردننا جنة، أردننا بخير" في 20 يونيو، بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

المصدر: "رويترز"