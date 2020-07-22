قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القوات الخاصة العسكرية مستعدة للتصدي بالقوة لكل من يفكر في التعدي على الدولة أو الشرعية، سواء من الداخل أو الخارج.

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وقام سعيد أمس الثلاثاء، بزيارة لكل من مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت، ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة، وذلك لتفقد التشكيلات العسكرية والأمنية والاطلاع على جاهزيتها، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالوضع الأمني في كافة أنحاء البلاد.

ولدى حلوله بمقر القيادة، اطلع على جاهزية القوات الخاصة العسكرية، مثمنا استعدادها الدائم للدفاع عن تونس.

وجدد الرئيس التونسي ثقته في الجيش وفي استعداده لرد أي عدوان، مضيفا أن "تونس أمانة بأيدينا يجب المحافظة عليها، كما أن الشعب ومطالبه أمانة، سنعمل على تحقيقها، وسنرد كل عدوان مهما كان مأتاه".

المصدر: موزاييك أف أم