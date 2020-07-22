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شجار عنيف بين مجموعة من المقيمين من جنسية عربية في السعودية

أخبار العالم العربي

شجار عنيف بين مجموعة من المقيمين من جنسية عربية في السعودية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة جماعية عنيفة بالعصي والحديد في المنطقة الصناعية بشارع الإسكان جنوب جدة في السعودية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أمس الثلاثاء، بأن المقطع يخص مجموعة من المقيمين من جنسية عربية، وسط مطالبات بالقبض على المشاركين في المشاجرة، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي بها الشأن من الجهات المختصة.

المصدر: RT

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