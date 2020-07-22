شجار عنيف بين مجموعة من المقيمين من جنسية عربية في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة جماعية عنيفة بالعصي والحديد في المنطقة الصناعية بشارع الإسكان جنوب جدة في السعودية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أمس الثلاثاء، بأن المقطع يخص مجموعة من المقيمين من جنسية عربية، وسط مطالبات بالقبض على المشاركين في المشاجرة، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي بها الشأن من الجهات المختصة.

صناعية شارع الاسكان اليوم،

شوف كيف الهجوم من الأجانب على السعودي وكم عددهم وجاهزين بااسلحتهم والضرب دون رحمة حتى لو كان غلطان السعودي

و اكررها دائماً الكثير منهم ليس لديه احترام للقوانين

لأنهم اتو من دول لا تهتم بالأنظمة والقوانين.#مشاهير_غسيل_الأموال#النصابه_رحاب_وهبه#جدةpic.twitter.com/Cume04f23C — عبدالله الغامدي (@abokhatabag) July 21, 2020

المصدر: RT