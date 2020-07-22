قطاع غزة.. المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية

ضبطت المباحث العامة بالشرطة، شبكة لتزوير العملات النقدية داخل ثلاث ورش في قطاع غزة.

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وأفاد المقدم رائد البنا مدير مباحث محافظة شمال القطاع، بأن معلومات وردت إليهم تفيد بتورط أحد الأشخاص في تزوير العملات النقدية.

وقال البنا في تصريح إنه بعد إجراء التحريات اللازمة، تم استصدار إذن من النيابة لتفيش ورشة حدادة يملكها المواطن "خ، ز" 41 عاما، من بلدة جباليا شمال القطاع، حيث تم ضبط عدد من القطع النقدية المزورة ومكبس، وإحالة المواطن المذكور للتحقيق.

وأضاف أنه وخلال التحقيق مع المواطن المذكور أقر باشتراكه مع أشخاص آخرين في تصنيع العملات النقدية المزورة، داخل ثلاث ورش أخرى في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بخان يونس جنوب القطاع ومشروع بيت لاهيا شمال القطاع، وحي الزيتون بمدينة غزة.

وأشار البنا إلى أنه تم تفتيش تلك الأماكن خلال اليومين الماضيين وضبط عدد من ماكينات تصنيع القطع المعدنية وطلائها، ومكابس، وقوالب معدنية، وموازين دقيقة خاصة بالعملات.

وبين أنه تم ضبط قرابة 50 ألف قطعة عملة معدنية مزورة من فئة (1 شيكل) و(2 شيكل) داخل الورش المذكورة، كانت معدة للتداول في السوق المحلية.

وأضاف أنه تم توقيف 3 أشخاص آخرين متهمين بالاشتراك في عمليات التزوير، وهم: "م، ن" 38 عاما، و"ع، ع" 35 عاما، و"ي، ش" 58 عاما.

وأشار إلى ضبط 45 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار أمريكي، بحوزة الأشخاص الموقوفين.

وأكد البنا أنه تمت إحالة الموقوفين، والقطع والأدوات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، وفق الأصول.

المصدر: معا