لحظة اعتقال الجزائري الذي قضى نحبه على يد الشرطة البلجيكية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظة اعتقال الشاب الجزائري الذي قضى نحبه على يد الشرطة البلجيكية.

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ويظهر التسجيل ضابط شرطة وهو يضغط على ظهر الشاب، قادري عبد الرحمن رضا، البالغ من العمر 29 عاما، خارج مقهى في منطقة أنفارس يوم الأحد الماضي بعد محاولته مهاجمة أشخاص.

وتوفي الشاب في المستشفى بعد ساعات، الأمر الذي دفع بالقضاء البلجيكي لفتح تحقيق في الحادثة، التي تعيد إلى الأذهان حادثة الأمريكي ذو البشرة السوداء جورج فلويد في مايو الماضي، الذي توفي بعد أن ضغط ضابط على رقبته أثناء اعتقاله في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، علق السفير الجزائري لدى بلجيكا، على وفاة الشاب قائلا: "يجب توضيح بعض عناصر القضية".

وأكد السفير أنه من الصعب حاليا التعليق على تدخل ضباط الشرطة والظروف الدقيقة التي تم خلالها اعتقال قادري. وشدد على أن السفارة الجزائرية تراقب تطورات القضية عن كثب.

Yesterday an Algerian man was killed by police in Antwerp Belgium in the same way as George Floyd.

Just as we all stood with George Floyd against racism, we must stand with the son of Algeria who was killed by the Belgian police .#justiceforAkram#NoRacismpic.twitter.com/agbE14vjxS — D.L (@missdouaall) July 22, 2020

المصدر: RT