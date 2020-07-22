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القيادة السعودية تهنئ الفائز العربي الأصل بالانتخابات الرئاسية في الدومينيكان

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القيادة السعودية تهنئ الفائز العربي الأصل بالانتخابات الرئاسية في الدومينيكان
Reuters Ricardo Rojas
لويس رودولفو أبي نادر كورونا، الرئيس المنتخب لجمهورية الدوينيكان
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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء لويس أبي نادر بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.

وقال الملك سلمان في برقية تهنئة: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان أن نبعث لكم -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

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من جانبه، قال ولي العهد في برقيته: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وكان مرشح الحزب الثوري المعاصر المعارض في جمهورية الدومينيكان، لويس رودولفو أبي نادر كورونا، وهو من من أصول لبنانية، قاد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد مطلع الشهر الحالي.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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