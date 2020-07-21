باشاغا: على الليبيين تنحية خلافاتهم جانبا ورسم مستقبل بلادهم

دعا وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، الليبيين إلى تنحية الخلافات جانبا، وإلى الوحدة لرسم مستقبل بلادهم.

وكتب باشاغا في تغريدة على "تويتر": "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحن في حاجة بأن يبعد الليبيون خلافاتهم، وأن يضعوا أيديهم مع بعضهم البعض، ليرسموا مستقبلهم بوحدهم، ويقرروا مصيرهم بإرادتهم".

وأضاف: "عليهم أن يتبنوا مشروعا يعيد الحياة والاستقرار والسلم، ويدير عجلة الاقتصاد والتجارة في بلدهم، في دولة جامعة، ديمقراطية، تضمن العدالة للجميع".

الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحن في حاجة بأن يبعد الليبيون خلافاتهم، وأن يضعوا أيديهم مع بعضهم البعض، ليرسموا مستقبلهم بوحدهم، ويقرروا مصيرهم بإرادتهم، ويتبنوا مشروعا يعيد الحياة والاستقرار والسلم، ويدير عجلة الاقتصاد والتجارة في بلدهم، في دولة جامعة، ديمقراطية، تضمن العدالة للجميع — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 21, 2020

وتأتي هذه الدعوة بشكل مفاجئ وسط ازدياد المخاوف من اندلاع معركة سرت التي أعلنها الرئيس المصري خطا أحمر، ووسط حشود متبادلة من قبل قوات حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: "فتحي باشاغا – تويتر"