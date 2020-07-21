مقتل مدني وإصابة عشرة آخرين جراء تفجير انتحاري في درعا السورية

قتل مدني وأصيب عشرة آخرون جراء تفجير نفذه انتحاري بدراجة نارية وقع في حي المنشية في درعا البلد في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة المدينة، أن التفجير الذي شهدته المدينة مساء اليوم الثلاثاء نفذه انتحاري يحمل عبوة ناسفة كان يقود دراجة نارية، وقد فجر نفسه وسط عدد من الأشخاص في حي المنشية بدرعا البلد.

وذكرت الوكالة أن المشفى الوطني في المدينة استقبل 10 إصابات منها حالتان حرجتان والبقية إصابات بشظايا إضافة إلى جثة شاب قضى بالتفجير، وجثة الانتحاري.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT