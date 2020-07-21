عضو في الوفد المصري المفاوض بشأن سد النهضة يوجه اتهامات لإثيوبيا

أكد علاء الظواهري عضو لجنة المفاوضات المصرية الخاصة بسد النهضة، أن قيام إثيوبيا بملء سد النهضة، يعتبر تصرفا سياسيا غير جيد.

وأشار الظواهري، إلى أن الجانب الإثيوبي يتلاعب دائما بالألفاظ والمفاهيم خلال المفاوضات.

وأضاف الظواهري، في مداخلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا لن تستطيع التحكم فنيا في منسوب المياه، عند بلوغه مستوى أكثر من مليار متر مكعب من المياه.

وشدد الخبير، على أن وزارة الري المصرية، لديها حلول لأي أزمة في المياه.

وأشار علاء الظواهري، إلى أنه لا يوجد تأثير فني على مصر في ملء إثيوبيا لسد النهضة، لكن هذا التصرف غير لائق سياسيا.

ونوه "بوجود سوء إدارة لسدود السودان، ولكن تم تدارك الموقف".

ولفت الظواهري، الانتباه إلى أن الجانب الإثيوبي يحاول المماطلة واستمرار المفاوضات بشأن السد.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT