مصر: التوافق على مواصلة المفاوضات والتركيز لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

قالت الرئاسة المصرية إنه تم التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات والتركيز حاليا على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن "سد النهضة".

وشدد السيسي على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

هذا وتم التوافق أيضا على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

المصدر: RT