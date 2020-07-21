وزير مصري سابق لـ RT: مصر ما زالت تسير في طريق التفاوض وإثيوبيا ليس لها عهد أو وعد

قال محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق في تصريح لـ RT، اليوم الثلاثاء، إن مصر لن تتأثر في الفترة الحالية بملئ سد النهضة، واصفا الجانب الإثيوبي بأنه "ليس له وعد أو عهد".

وأشار إلى أن السد العالي سيعوض النقص في المياه بعكس السودان.

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ونوه إلى أن مصر لديها فريق تفاوض يتمتع بمهنية عالية تحت إشراف رئاسي وأن قرار مصر هو الاستمرار في التفاوض رغم قرار إثيوبيا.

وعن توقعاته لسير المفاوضات، قال "ننتظر بيان مصر حول الموضوع وبعدها لكل حادث حديث".

يذكر أن الحكومة الإثيوبية أعلنت انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن العوامل الطبيعية وهطول الأمطار حاليا كانت مواتية للتعبئة الأولى لسد النهضة.

فيما قالت رئاسة الوزراء الإثيوبية إن هناك توافقا في القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي حول السد على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد تمهيدا لاتفاق شامل.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT