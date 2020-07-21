رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الري السوداني يعلنان مواصلة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي حتى التوصل لاتفاق شامل.

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من جانبه، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت خلال اجتماع اليوم على مواصلة المفاوضات لتجاوز نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس، لمناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث في جولة المفاوضات الأخيرة.

المصدر: سبوتنيك