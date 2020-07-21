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مصر تعلن خلو محافظتين من فيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

أخبار العالم العربي

مصر تعلن خلو محافظتين من فيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة
Reuters
مصر
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أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن عدم تسجيل أي حالات جديدة. 

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مصر: تسجيل 627 إصابة و50 حالة وفاة بفيروس كورونا
مصر: تسجيل 627 إصابة و50 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت وزيرة الصحة والسكان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في جمهورية مصر العربية في شهر فبراير الماضي، تسجل محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر صفر حالات جديدة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 627 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و50 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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