"قسد" تعلن انتهاء المرحلة الثانية من حملة "ردع الإرهاب" وتكشف عن حصيلتها

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء المرحلة الثانية من حملة "ردع الإرهاب"، وكشفت عبر بيان عن حصيلة الحملة التي استمرت 4 أيام بريف دير الزور.

وأصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانا قالت فيه: "ضمن إطار تعقب وملاحقة خلايا تنظيم داعش في مناطق دير الزور، وبناء على دعوات الأهالي ووجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة، واستكمالا للمرحلة الأولى في حملة "ردع الإرهاب"، أطلقت قواتنا في 17 يوليو المرحلة الثانية من حملة "ردع الإرهاب" بدعم وإسناد بري وجوي من التحالف الدولي، استهدفت أوكار الإرهابيين وكل من أراد إحداث البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق البصيرة والشحيل والزر والذيبان والحويج في الريف الشمالي لدير الزور على ضفاف نهر الفرات".

وأكدت أن القوات المشاركة تمكنت في نهاية المرحلة الثانية من تحقيق الأهداف المخطط لها، مشيرة إلى اعتقال 31 إرهابيا ومشتبها بهم، من بينهم مسؤول كبير في تنظيم "داعش".

وأضافت أنها "تمكنت من مصادرة أسلحة فردية من نوع كلاشنيكوف وBKS، وقذائف RBG، وسلاح M-16، إضافة إلى 20 لغما وأجهزة تحكم وهواتف معدة للتفجير عن بعد، وعدد من العبارات المعدة لعمليات التهريب عبر النهر".

وأفادت "قسد" بأنها عثرت على مستودع قديم لتنظيم "داعش"، يوجد فيه أكثر من 1000 قذيفة هاون.

وشددت "قوات سوريا الديمقراطية" على أنها "ستواصل حملاتها حتى القضاء على آخر إرهابي، وتجفيف منابع ومستنقعات الإرهاب الذي عاث في المنطقة خرابا وفسادا".

المصدر: وكالة أنباء "هاوار"