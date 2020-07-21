السجن مدى الحياة لفلسطيني أدين بقتل مستوطن إسرائيلي أمريكي

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة لشاب فلسطيني أدين بطعن مستوطن إسرائيلي أمريكي عام 2018.

وقال بيان باللغة العبرية للجيش الإسرائيلي: "يأتي هذا بعد إدانته بجرائم التسبب عمدا بالقتل (ما يعادل جريمة القتل) ومحاولة التسبب عمدا بالموت وحيازة سكين".

ولم يذكر البيان اسم الشاب الذي كان قاصرا عند تنفيذ الهجوم في سبتمبر 2018، لكن مصادر أمنية فلسطينية قالت حينها إنه خليل جبارين (17 عاما) من بلدة يطا التابعة لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وهدمت القوات الإسرائيلية منزل جبارين في يناير 2019.

وأدى الهجوم الذي نفذ عند مدخل مركز تجاري إسرائيلي عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم، إلى مقتل المستوطن آري فولد وهو أب لأربعة أولاد.

ويشهد المفترق احتكاكات مستمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولطالما كان موقعا للعديد من الهجمات الفلسطينية.

وأضاف بيان الجيش أن جبارين غادر المنزل في ذلك اليوم حاملا سكينا مع شفرة بطول 21 سنتيمترا، قاصدا وبشكل واضح "قتل يهود".

وأشار البيان إلى أن الشاب قام بمحاولات سابقة فاشلة في ثلاثة أماكن مختلفة قبل وصوله إلى المركز التجاري.

المصدر: أ ف ب