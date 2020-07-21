الإمارات.. إخماد حريق في 3 مستودعات بمنطقة جبل علي الصناعية بدبي - فيديو

أعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتي، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على حريق شب في 3 مستودعات تحتوي على مواد سريعة الاشتعال في منطقة جبل علي الصناعية بدبي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في دبي، إن "بلاغا ورد صباح اليوم الثلاثاء عن حريق في منطقة جبل علي الصناعية بثلاثة مستودعات تحتوي على عطور ومواد بلاستيكية".

وأشار، إلى أنه "تم الوصول إلى موقع الحادث خلال دقائق، ووردت على الفور إشارة من قائد الفريق المسؤول عن إخماد الحريق، بأن الموقف صعب، فانتقلت ثلاثة فرق تابعة لمراكز جبل علي، ودبي باركس، ومركز دبي الجنوب، لمكافحة الحريق".

وأعلن الدفاع المدني، أن فرقه بدأت بعمليات تبريد موقع الحادث، ومن ثم تحويله للجهات المختصة لتحديد أسباب الحريق.

المصدر: وكالات إماراتية"