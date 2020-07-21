نشطاء: مقتل خبير ألغام فرنسي وعنصرين من "قسد" بلغم أرضي في الرقة

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، مقتل خبير ألغام فرنسي الجنسية، برفقة عنصرين من "قوات سوريا الديمقراطية"، بانفجار لغم أرضي استهدف سيارتهم في ريف الرقة الغربي.

وأشار المرصد، إلى أن "الحادث وقع في قرية المويلح التابعة لناحية الجرنية في الريف الغربي لمحافظة الرقة، وأن الضحايا كانوا في طريق العودة إلى منطقة الطبقة بالريف ذاته".

وأشار "المرصد السوري"، إلى أنه "رصد قبل أيام، انفجارا مجهولا في مدينة الرقة وسط تجمع للمدنيين في منطقة الأماسي القريبة من دوار النعيم".

وفرضت قوى الأمن الداخلي، حينها، طوقا أمنيا عند موقع التفجير، وسارعت سيارات الإسعاف إلى المكان، حيث أوقع التفجير عددا من الجرحى بحالات متفاوتة.

وأكد المرصد، أن عدة انفجارات ضربت مدينة الرقة في 14 يوليو الجاري، ناتجة عن 4 عبوات ناسفة، 3 منها انفجرت في منطقة الطب الحديث ضمن بناء مهجور وسط المدينة، والأخيرة انفجرت في حي الجزرة الواقع بالقسم الغربي من الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"