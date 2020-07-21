أردوغان معلقا على الانتخابات السورية: باقون في سوريا إلى أن ينال شعبها الحرية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده التي نفذت عدة حملات عسكرية في شمال سوريا، ستبقى في ذلك البلد "إلى أن ينال شعبه حريته".

وقال أردوغان في كلمة له في أنقرة اليوم الثلاثاء، معلقا على الانتخابات التشريعية التي شهدتها سوريا الأحد: "الآن يجرون انتخابات، ما تسمى بالانتخابات..".

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وأضاف: "إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية والسلام والأمان، سنبقى في هذا البلد".

وانتقد أردوغان "من يدعون أنهم متقدمون في الديمقراطية"، لصمتهم حيال ما وصفه بـ"إجبار" المواطنين السوريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد بعيد إدلائه بصوته في اقتراع يوم الأحد، أن "الشعب السوري مصمم على تحرير أرضه من كل وجود أجنبي غير شرعي"، وقال إن إجراء الانتخابات الذي وصفه بأنه "انتصار"، يؤكد أن "مسيرة الديمقراطية بخير" في سوريا.

المصدر: وكالات