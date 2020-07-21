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السيسي يتمنى الشفاء العاجل للملك سلمان بعد دخوله المستشفى

أخبار العالم العربي

السيسي يتمنى الشفاء العاجل للملك سلمان بعد دخوله المستشفى
Reuters
السيسي والملك سلمان
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تمنى له فيها الشفاء العاجل، وذلك بعد دخوله المستشفى جراء حدوث التهاب في المرارة.

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وقال الرئيس المصري في رسالته التي نشرها على صفحاته الرسمية: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعا لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده".

وتابع: "سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أمس الاثنين، لإجراء بعض الفحوصات جراء حدوث التهاب في المرارة، حسب بيان أصدره الديوان الملكي.

المصدر: RT

 

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