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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط قرب حدود مصر

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط قرب حدود مصر
الحدود بين مصر وفلسطين
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح نتيجة شظايا رصاص بالقرب من الحدود مع مصر.

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وقال أدرعي في تدوينة له على موقع "تويتر": "أصيب ضابط في جيش الدفاع الليلة الماضية بجروح طفيفة نتيجة إصابته بشظايا رصاص بالقرب من الحدود مع مصر".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حيث تلقى الإسعاف الطبي في المكان. ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

المصدر: RT

 

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