الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط قرب حدود مصر

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح نتيجة شظايا رصاص بالقرب من الحدود مع مصر.

أصيب ضابط في جيش الدفاع الليلة الماضية بجروح طفيفة نتيجة اصابته بشظايا رصاص بالقرب من الحدود مع #مصر حيث تلقى الاسعاف الطبي في المكان. يتم التحقيق في ظروف الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 21, 2020

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وقال أدرعي في تدوينة له على موقع "تويتر": "أصيب ضابط في جيش الدفاع الليلة الماضية بجروح طفيفة نتيجة إصابته بشظايا رصاص بالقرب من الحدود مع مصر".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حيث تلقى الإسعاف الطبي في المكان. ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

المصدر: RT