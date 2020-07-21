تشييع آخر وزير دفاع في نظام صدام حسين بمدينة الموصل (فيديو)

شيع سكان مدينة الموصل شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، الفريق أول ركن سلطان هاشم أحمد، وهو آخر وزير دفاع في نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

ووصل جثمان أحمد من مدينة الناصرية جنوبي العراق الليلة الماضية، وشيع صباح اليوم وصلي على جثمانه في جامع الحاج هاشم الحمد الذي قيل إنه سمي على اسمه في مدينة الموصل.

ومساء الأحد توفي سلطان هاشم أحمد، آخر وزير دفاع في نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي سقط عام 2003 بعد تعرضه لأزمة قلبية وفقا لمصادر RT.

وصدر حكم على سلطان هاشم بالإعدام شنقا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي.



المصدر: RT