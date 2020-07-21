خبير مصري: يجب أن يعمل السد العالي وسد النهضة سويا

اعتبر الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، أن "بحيرة ناصر تستطيع تعويض عجز المياه الذي من الممكن أن يتسبب فيه سد النهضة الإثيوبي".

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لكن هذا الخبير توقع أن يؤدي اللجوء إلى الاستعانة بمياه هذه البحيرة إلى تناقص المخزون الاستراتيجي المصري من المياه".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "Mbc مصر"، مساء الاثنين، إن "أبرز المشاكل التي ستواجه مصر جراء ملء خزان سد النهضة، هي حدوث جفاف طبيعي بالتزامن مع آخر صناعي"، موضحا أن فترات جفاف ستحل بسبب ذلك في مصر، ولا بد فيها أن يتم التعامل مع السد العالي وسد النهضة سويا، من خلال إطلاق إثيوبيا لكميات من المياه.

وتابع: "إثيوبيا تحمل اتفاقية سد لتوليد الكهرباء ما لا يجب تحميله من أبعاد سياسية حول المشاريع المستقبلية لها والحصص المائية واتفاقيات مع دول حوض النيل".

ويعقد قادة الاتحاد الإفريقي قمة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل.

وسيعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

المصدر: "الشروق"