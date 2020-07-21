عالم أزهري: يجوز للمرأة ذبح الأضحية بشرط.. فيديو

أفتى الدكتور سعيد عامر، أحد علماء الأزهر الشريف، بأنه "يجوز للمرأة ذبح الأضاحي إذا أحسنت ذلك، أما إذا كانت لا تحسن الذبح ولا تقدر عليه، فلا يجوز لها، ولها أن تشهد عملية الذبح فقط.

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وقال في بث مباشر، على صفحة الأزهر الشريف، على "فيسبوك"، إنه "يشترط على المضحي أن ينوي ذبح الأضحية، لأن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربا لله والفعل لا يقع قربة إلا بالنية".

#بث_مباشر | #فتاوى_الأزهر مع الدكتور/ سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية Опубликовано ‎الأزهر الشريف‎ Понедельник, 20 июля 2020 г.



المصدر:وكالات