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البرلمان المصري ينشر بيانا بالانجليزية حول موافقته على إرسال قوات خارج الحدود

أخبار العالم العربي

البرلمان المصري ينشر بيانا بالانجليزية حول موافقته على إرسال قوات خارج الحدود
Reuters Asmaa Waguih
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نشر مجلس النواب المصري، بيانا باللغة الانجليزية حول القرار، الذي اتخذه المجلس أمس الاثنين في جلسته السرية بالموافقة على إرسال القوات عسكرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان البرلمان المصري، أمس الاثنين، تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.

وقال البرلمان إن المواقفة على إرسال قوات إلى خارج الحدود هدفها الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

المصدر: اليوم السابع

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