السيسي: تابعت بكل فخر وإعزاز إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إنه تابع بكل فخر وإعزاز إطلاق "مسبار الأمل" إلى الفضاء.

وأشار السيسي في تدوينة على "فيسبوك" إلى أنها خطوة كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي.

وأضاف الرئيس المصري "أنها تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".

وأطلقت الإمارات بنجاح، مساء الأحد، "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز "إتش-2 إيه" على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

وتم تصنيع المسبار بالكامل بأياد إماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد قال في وقت سابق، إن "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

المصدر: RT