وزارة الآثار المصرية تنفي هدم آثار إسلامية في جبانة المماليك

قال مصطفى وزيري، أمين عام مجلس الآثار الأعلى في مصر، إن ما هدم في منطقة جبانة المماليك بعيد عن حرم الآثار الإسلامية المسجلة في المنطقة.

وقال وزيري، إن ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي عن أثريتها عار تماما عن الصحة.

وأضاف وزيري، خلال حديث تلفزيوني مساء الاثنين، أن الشكل القديم للمباني التي هدمت لا يعني أثريتها، كما أنها ليست من التراث المعماري الفريد الذي مضى عليه 100 عام، مشيرا إلى أن الجبانات التي هدمت ملكية خاصة لأصحابها، وجرى الاتفاق معهم على نقلها إلى مكان آخر.

وذكر أنه صدر قرار بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الشواهد والجداريات والنقوش والكتابات الموجودة بهذه المباني. وقال: "محور الفردوس بعيد عن المنطقة الأثرية، التي لا يمكن الاقتراب منها أو هدمها".

ناصر حاتم – القاهرة