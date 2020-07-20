في واقعة هي الثانية خلال أسبوع بمصر: السجن لصاحب مطعم مصري يستخدم لحم الحمير

قضت محكمة أمن الدولة بحلوان في مصر، بمعاقبة صاحب مطعم كباب، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم الحمير فى إعداد وجبات الكفتة المشوية.

ويعد هذا الحكم هو الثاني، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما قضت المحكمة ذاتها، بمعاقبة مالك فطائر شهير، بحلوان أيضا، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم الحمير فى إعداد الحواشي.

وأثبت تحليل عينات من كميات لحوم مفرومة من المطعم، كانت لتحضير الكفتة المشوية، أنها من لحوم حيوانات من فصيلة الخيول، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين أن العد البكتيري الكلي للميكروبات الهوائية، أعلى من الحدود المسموح بها، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT