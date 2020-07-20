الحشد يعلن قتل المجموعة المسؤولة عن اغتيال قائد الفرقة الرابعة بالشرطة العراقية

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن قتل المجموعة المسؤولة عن اغتيال قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية في مدينة سامراء، شمال العاصمة العراقية بغداد.

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وقال الحشد في بيان إنه "بناء على معلومات استخباراتية تمكن اللواء 313 بالحشد الشعبي، من خلال عملية درع العسكريين شمال شرقي المدينة المقدسة، من الوصول إلى المجموعة الإرهابية المسؤولة عن قتل قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي".

وأشار البيان إلى "مقتل جميع أفراد المجموعة"، لافتا إلى أن "جثث العناصر الإرهابية موجودة في دوائر الطب العدلي للتعرف على هوياتهم"، مؤكدا أن "العملية تكللت بالنجاح وحققت أهدافها بإبعاد الخطر عن محيط سامراء المقدسة ومرقد الإمامين العسكريين".

المصدر: السومرية