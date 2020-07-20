النائب العام الفلسطيني يمنع نشر أو إجراء مقابلات في قضية نورة السعيد

أصدر النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، قرارا "يمنع نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات".

وجاء في بيان عن مكتب النائب العام: نهيب بوسائل الإعلام كافة عدم إجراء أي مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة، كون ذلك يشكل مخالفة لأحكام المواد 29 و32 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003".

ودعا القرار المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة "عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة ونشر صورهم كون ذلك محمي بموجب القوانين الفلسطينية".

وشدد على ضرورة "الالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن عكس ذلك سيعرض المخالف لطائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: RT