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مسؤول سوداني يكشف أسباب خروج محطات مياه الخرطوم عن الخدمة

أخبار العالم العربي

مسؤول سوداني يكشف أسباب خروج محطات مياه الخرطوم عن الخدمة
Reuters
أحدث صور لسد النهضة
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قال مصدر مسؤول في وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الاثنين، إن خروج بعض محطات المياه في الخرطوم عن الخدمة مؤقتا يعود لعوامل عدة ليس أهمها تأثير سد النهضة.

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وأضاف المصدر أن منسوب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيسي سجل خلال شهر يوليو الجاري مستوى أعلى من شهر يونيو الماضي حيث لم تواجه محطات المياه خلاله أي مصاعب.

ودعا المصدر الإدارات المختصة في وزارة الري والموارد المائية وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتحسين تبادل المعلومات وإحكام التنسيق فيما بينها بما يضمن أفضل أوضاع التشغيل لمحطات مياه الشرب في المستقبل.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من أنباء عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة.

المصدر: سونا

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