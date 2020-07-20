لبنان.. وفاة أول طبيب بكورونا

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين، بوفاة أول طبيب لبناني جراء إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 2902.

وقال موقع "لبنان 24" إن الطبيب المتوفى هو لؤي إسماعيل من بلدة الزلوطية جنوب لبنان، يبلغ من العمر 32 عاما ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، ويعمل في المستشفى اللبناني الإيطالي في مدينة صور.

ولفت الموقع إلى أن الطبيب التقط العدوى من مريضة مصابة بكورونا في المستشفى.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أعراض كورونا ظهرت على الطبيب منذ أسبوعين وقد أجريت له 3 فحوصات "pcr" بشكل دوري وأتت جميعها إيجابية، وتم حجره 7 أيام، إلى أن تم نقله منذ 4 أيام إلى مستشفى نبيه بري الحكومي جراء التهاب رئوي حاد، وقد أجريت له العلاجات المتبعة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

لبنان 24

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 2902.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن "الحالات الجديدة التي سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 28 ضمن المقيمين و18 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أن "عدد حالات الشفاء من الفيروس في لبنان بلغ 1562، في حين أن العدد التراكمي للوفيات ارتفع إلى 41، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية