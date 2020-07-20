بعد يوم واحد فقط.. وزير الدفاع القطري يرد الزيارة لنظيره التركي

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، محادثات بحثا فيها التعاون الدفاعي الأمني بين البلدين وذلك على خلفية تصعيد التوتر بليبيا.

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وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن أكار استضاف العطية في مقرها عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، ووزير داخلية مالطا، بويرون كاميلاري.

وأضافت الوزارة أن أكار والعطية تبادلا خلال المحادثات آراءهما حول القضايا الإقليمية والتعاون في مجال الدفاع والأمن بين بلديهما.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم فقط من زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر، حيث التقى بأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي هذه المحادثات بين الجانبين في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا وقطر من أكبر داعمي حكومة الوفاق الوطني المتمركزة بطرابلس في مواجهتها مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا وإماراتيا.

وسبق أن أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تستعد بدورها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت.

المصدر: RT