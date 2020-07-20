برلماني عراقي للسفير البريطاني: أقترح عليك العودة لهوايتك في تعلم الطبخات العراقية

رد النائب في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، نعيم العبودي، اليوم الاثنين، على السفير البريطاني ستيفن هايكي، والذي تحدث عن "الفصائل المسلحة" في العراق.

وكتب العبودي، الذي ينتمي لحركة "عصائب أهل الحق"، في رده على السفير: "يبدو أن الفترة التي قضيتها في العراق منحتك الجرأة لتتخطى حدود مساحتك الدبلوماسية.. العراق القوي والمستقر يكون على مستوى رؤية أبنائه، لا على مستوى أحلامك".

وأضاف: "أقترح عليك أن تعود إلى صقل هوايتك في تعلم الطبخات العراقية، قد تحتاجها إذا عبست في وجهك الحياة".

وكان السفير البريطاني ستيفن هايكي، رحب بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، المؤيدة لـ"عراق قوي ومستقر"، فيما أشار إلى أن "الخطوة الأولى لذلك تكمن في إنهاء الدعم الخارجي للجماعات المسلحة".

المصدر: RT