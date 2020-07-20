السيسي يتسلم رسالة من رئيس اليمن ويؤكد على ضرورة أمن البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد لرئيس وزراء اليمن معين عبد الملك الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية.

وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء اليمني سلم رسالة للرئيس المصري من نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، تضمنت الإعراب عن التقدير لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في إطار تعزيز الأمن في البحر الأحمر، فضلا عن تبادل الرؤى بخصوص عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تقديم الدعم للجانب اليمني بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة، "حيث أكد الرئيس استعداد مصر لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلا عن استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية في اليمن".

المصدر: RT