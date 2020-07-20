هيئة الأسرى الفلسطينيين: إصابة الأسير عبد الله شراكة بفيروس كورونا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عائلة المعتقل عبد الله محمد عبد النبي شراكة من مخيم الجلزون إصابته بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأوضحت الهيئة، أن الأسير شراكة اعتقل من المخيم يوم السبت الماضي، وبعد اقتياده لأحد مراكز التحقيق تم إجراء فحص كورونا له ليتبين اليوم أنه إيجابي أي أنه مصاب بالفيروس.

يذكر أن الأسير شراكة هو ثاني أسير يتم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا بعد الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر.

وبحسب مؤسسات حقوقية، فقد بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى 30 يونيو الماضي نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160، وعدد المعتقلين الإدارييين 365.

المصدر: RT+ معا