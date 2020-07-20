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بلدية قلب العاصمة الليبية طرابلس تطالب الأجانب والعرب بالتسجيل لحصرهم

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بلدية قلب العاصمة الليبية طرابلس تطالب الأجانب والعرب بالتسجيل لحصرهم
Reuters
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طالبت بلدية طرابلس المركز من الأجانب والعرب المقيمين داحل نطاقها، التوجه إلى مخاتير المحلات للتسجيل.

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وأوضحت بلدية قلب العاصمة الليبية طرابلس، أن التسجيل سيتم عن طريق تعبئة نماذج بهذا الشأن.

وأشارت السلطات المحلية في طرابلس إلى أن الهدف من هذا الإجراء، هو حصر "الأجانب وتسليمهم بطاقات هوية لتسهل عليهم ممارسة أعمالهم والتجول بحرية تامة".

ولفتت بلدية طرابلس المركز في إعلان بالخصوص، إلى أن البطاقات التي ستمنح للمقيمين الأجانب والعرب تفرض على أصحابها تجديدها كل 3 أشهر.

المصدر: tripoli.gov.ly

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