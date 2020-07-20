أنصار علي عبد الله صالح يشككون مجددا في مقتله بعد ظهور شخص شديد الشبه به في صنعاء!

أثار ظهور رجل في صنعاء شديد الشبه بالرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الكثير من الجدل والشكوك، لحد قول أنصار الرئيس المغدور إنه حي يرزق وجاء متنكرا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الرجل شديد الشبه بالرئيس صالح، وهو يرتدي ملابس بسيطة في أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وقال موقع "اليمني اليوم" تعليقا على الصور التي نشرها، ذهب البعض إلى أن الشخص الذي تم تداول صوره على نطاق واسع هو الرئيس صالح، وأنه في حالة تنكر، وهو ما يعيد إلى الأذهان رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله قبل نحو 3 أعوام.

وفي المقابل أعتبر آخرون أن الشخص الظاهر في الصورة هو مجرد شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية لكنه ليس صالح، منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسبق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.

وكانت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، أعلنت، عام 2017، مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الأمر الذي أكده حزب "المؤتمر الشعبي العام".

المصدر: "اليمني اليوم"