وزير الدفاع التركي: يجب قطع المساعدات عن حفتر

دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى قطع المساعدات الخارجية عن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، الذي وصفه بالانقلابي واتهمه بإعاقة جهود السلام في ليبيا.

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وقال أكار، عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين مع وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، ووزير داخلية مالطا، بويرون كاميلاري: "يجب قطع المساعدات عن الانقلابي حفتر الذي يعيق جهود إرساء السلام ووحدة ليبيا".

وأضاف أكار أن "المساهمات" التي ستقدمها تركيا "من أجل إحلال السلام والاستقرار في المتوسط، ستكون نموذجا للمنطقة والعالم".

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني التي أبرمت معها في 27 نوفمبر 2019 مذكرة لترسيم الحدود البحرية وسط معارضة واسعة من قبل مجموعة دول بينها اليونان وقبرص ومصر وفرنسا حيث تقول إن الغرض من هذا الاتفاق توسيع السيطرة التركية على مياه البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: "الأناضول" + وكالات