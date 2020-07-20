مصر تتفق مع الصين على تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، اليوم الاثنين، أنها اتفقت مع الجانب الصيني، على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الإفريقية.

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جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشانغ، لمناقشة مشاركة مصر في إجراء التجارب كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، أن الاجتماع تناول التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية التي تقوم بإجراء تجارب على تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، تمهيدا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر بعد ثبوت فعاليته.

وأشار مجاهد إلى أنه تم الاتفاق على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الإفريقية، لافتا إلى أنه سيتم تقييم وضع خطوط الإنتاج في مصر من حيث الجودة والإمكانية للبدء في تصنيع اللقاح بمجرد التوصل إليه.

المصدر: مصراوي