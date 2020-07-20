القبض على رجل في مدينة الخليل قتل ابنته ورمى جثتها في بئر

ألقت السلطات الأمنية الفلسطينية القبض على متهم بقتل ابنته قبل 10 سنوات وإلقائها داخل بئر، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، بأن "الشرطة تلقت الليلة الماضية بلاغا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على جثة داخل بئر قديم للمياه بمدينة الخليل، وعلى الفور تحركت الشرطة والنيابة العامة والدفاع المدني للمكان لانتشال الجثة والوقوف على ملابسات الواقعة".

وأضاف ارزيقات بأنه وخلال عملية جمع الأدلة تبين بأن الجثة تعود لفتاة من مواليد 1987 وألقيت بالبئر قبل مدة طويلة، بناء على ذلك قامت الشرطة والمخابرات العامة صباح هذا اليوم بإلقاء القبض على المشتبه به بقتل هذه الفتاة وهو والدها.

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: RT+ معا