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تحذير سوداني من عواقب محتملة خطيرة للاقتتال في ليبيا

أخبار العالم العربي

تحذير سوداني من عواقب محتملة خطيرة للاقتتال في ليبيا
suna-sd.net
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حذر الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة في السودان من التداعيات الخطيرة على بلاده التي قد تنجم عن الاقتتال في ليبيا، في ضوء الحشود في محيط مدينة سرت.

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وأكد أن القوات المسلحة والدعم السريع تتوليان حمياية الحدود السودانية الليبية وترصدان كل ما يهدد الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن العطا قوله في تصريح تلفزيوني وصفه ما يحدث في ليبيا بأنه "مؤسف للغاية وأن تأثيراته وتداعياته وتهديداته ستعم كل دول الجوار".

ورأى عضو مجلس السيادة السوداني أن تحول بلاده إلى "مأوى لعناصر التنظيمات المتطرفة كداعش والقاعدة"، قد يكون أحد "التداعيات المحتملة للاقتتال في ليبيا"، في ضوء التعزيزات العسكرية الجارية في محيط مدينة سرت الليبية.

وأعلن العطا في هذا الشأن وجود "فصائل ومليشيات ومرتزقة ومجموعات رسمية من كل أصقاع العالم تقاتل في ليبيا الآن".

وكشف المسؤول السواني الرفيع أن اتفاقا تم بين الطرفين الليبي والسوداني على تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود، إلا أن القوات الليبية انسحبت نظرا للوضع الأمني، فيما بقيت القوات السودانية تعمل على حماية الحدود.

المصدر: suna

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