تبون يعين عبد المجيد شيخي للإشراف على ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مدير الأرشيف الوطني والمستشار بالرئاسة عبد المجيد شيخي للإشراف على ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا.

كما أعرب الرئيس الجزائري في تصريح صحفي، أمس الأحد، عن تفاؤله بتعيين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمؤرخ بنجامين ستورا، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه "تسهيل الأمور والخروج من التشنج السياسي والاستغلال السياساوي".

وعند تطرقه للعلاقات الاقتصادية، التي تربط الجزائر بمختلف شركائها، أكد تبون "نعمل على استرجاع ذاكرتنا الوطنية مع العمل الند للند مع فرنسا (في المجالات الأخرى) حسب ما تمليه مصالح كل بلد".

وقد أكد عبد المجيد شيخي، في وقت سابق أن الجزائر لن تتراجع أبدا عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها الموجود في فرنسا كاملا.

وأوضح شيخي، أن "جيل اليوم وكل الأجيال، التي ستتعاقب، ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني، الذي يؤرخ لعدة حقب من تاريخنا، والذي تم ترحيله إلى فرنسا"، مضيفًا أنه "لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيا".

هذا وقد تسلمت الجزائر من فرنسا بداية الشهر الجاري رفات 24 من "شهداء قادة المقاومة الشعبية الجزائرية الذين قتلوا في معارك ضد الاحتلال الفرنسي خلال القرن الـ19".

المصدر: ووكالات