الرئيس الجزائري يتعهد باسترجاع الأموال المنهوبة ويندد بـ"تغول المال الفاسد"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه مصمم على استرجاع الأموال المنهوبة، مضيفا أن محاربة الفساد واجب والتزام قدمه أمام الشعب.

وأضاف تبون خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية مساء الأحد أن الثغرات التي شهدتها مؤسسات الدولة، وما نجم عنها من تبديد للأموال "لن تتكرر مجددا."

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن "المال الفاسد تغول وأصبح يُعيّن المحافظين والمسؤولين"، مشددا على ضرورة الفصل بين المال والسلطة.

وأشار تبون إلى أن بلاده رفضت اللجوء إلى الاقتراض أو طباعة العملة "حفاظا على السيدة الوطنية"، غير أنه بدا متقبلا لفكرة أن ترافق "دول صديقة" الجزائر لإنجاز مشاريع استثمارية والنهوض باقتصاد البلاد.

المصدر: RT