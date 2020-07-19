تبون يبحث الملف الليبي مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الجانبين بحثا "التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات ندوة برلين الدولية".

وأضاف البيان أن "السيد رئيس الجمهورية جدد بهذه المناسبة موقف الجزائر الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية."

المصدر: RT